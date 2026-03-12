Ричмонд
Собянин: весеннюю уборку в Москве выполнят к 1 мая

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Традиционную весеннюю уборку Москвы выполнят к 1 мая. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«Приведем в порядок: городские и внутридворовые территории, в том числе отремонтируем детские и спортивные площадки, обновим контейнерные площадки; жилищный фонд — работы коснутся цоколей и фасадов зданий, входных групп, козырьков подъездов, подвальных и чердачных помещений», — написал мэр.

Он добавил, что также в порядок будут приведены дороги и дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные сооружения и объекты монументального искусства, объекты энергоснабжения.

«Отремонтируем и покрасим ограждения и остановочные павильоны, помоем дорожные знаки и указатели, начнем обновлять дорожную разметку, очистим памятники, скульптуры, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады, подготовимся к открытию сезона фонтанов, обновим покраску уличных фонарей, займемся ремонтом и обслуживанием центральных тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт коллекторов», — анонсировал Собянин.

Мэр уточнил, что все работы начнутся, как только позволит погода.

