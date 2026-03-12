Собянин: весеннюю уборку в Москве выполнят к 1 мая

«Приведем в порядок: городские и внутридворовые территории, в том числе отремонтируем детские и спортивные площадки, обновим контейнерные площадки; жилищный фонд — работы коснутся цоколей и фасадов зданий, входных групп, козырьков подъездов, подвальных и чердачных помещений», — написал мэр.
Он добавил, что также в порядок будут приведены дороги и дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные сооружения и объекты монументального искусства, объекты энергоснабжения.
«Отремонтируем и покрасим ограждения и остановочные павильоны, помоем дорожные знаки и указатели, начнем обновлять дорожную разметку, очистим памятники, скульптуры, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады, подготовимся к открытию сезона фонтанов, обновим покраску уличных фонарей, займемся ремонтом и обслуживанием центральных тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт коллекторов», — анонсировал Собянин.
Мэр уточнил, что все работы начнутся, как только позволит погода.