Собянин: весеннюю уборку в Москве выполнят к 1 мая

«Приведем в порядок: городские и внутридворовые территории, в том числе отремонтируем детские и спортивные площадки, обновим контейнерные площадки; жилищный фонд — работы коснутся цоколей и фасадов зданий, входных групп, козырьков подъездов, подвальных и чердачных помещений», — написал мэр.