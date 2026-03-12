Ссора двух соседок из-за мусорки дошла до омского суда

Омские судебные приставы сообщили в четверг, 12 марта 2026 года, о взыскании денег в пользу жительницы одного из поселков Омского района за унижение личного достоинства.
Сообщается, что женщина подала иск к 61‑летней жительнице Омского района о защите чести и достоинства, а также о взыскании компенсации морального вреда. По данным приставов, спор возник из-за переноса контейнеров для размещения ТКО.
«Гражданка вместе с другими жителями улицы выступила инициатором переноса, и в итоге контейнеры переместили. После этого соседка начала распространять порочащие сведения: в чате WhatsApp, созданном жителями улицы. Она заявила, что одна из проживающих в поселке женщин подделала её подпись, лично выражала пострадавшей недовольство по переносу контейнеров и пыталась настроить против нее соседей, в переписке с одной из местных жительниц распространила сведения, порочащие честь и достоинство пострадавшей — в диалоге другой жительницей написала: “Наверное, по УДО выпустили. Она человека убила” — что зафиксировано скриншотом переписки. Также гражданка устно сообщила другой соседке, что пострадавшая “убила человека, ребенок остался сиротой”, — рассказали в ведомстве.
При этом, как сообщается, что у гражданки нет судимостей, а утверждения ответчицы создают впечатление, что она совершила тяжкое преступление.
Кроме того, у женщины II группа инвалидности по онкологическому заболеванию, а из-за конфликта с соседкой, по данным приставов, состояние ее здоровья ухудшилось.
Суд постановил взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих честь и достоинство, в размере 10 тысяч рублей.
Сообщается, что решение суда уже исполнено.