Ссора двух соседок из-за мусорки дошла до омского суда

«Гражданка вместе с другими жителями улицы выступила инициатором переноса, и в итоге контейнеры переместили. После этого соседка начала распространять порочащие сведения: в чате WhatsApp, созданном жителями улицы. Она заявила, что одна из проживающих в поселке женщин подделала её подпись, лично выражала пострадавшей недовольство по переносу контейнеров и пыталась настроить против нее соседей, в переписке с одной из местных жительниц распространила сведения, порочащие честь и достоинство пострадавшей — в диалоге другой жительницей написала: “Наверное, по УДО выпустили. Она человека убила” — что зафиксировано скриншотом переписки. Также гражданка устно сообщила другой соседке, что пострадавшая “убила человека, ребенок остался сиротой”, — рассказали в ведомстве.