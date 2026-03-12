Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде спасатели ищут мужчину, утонувшего в Волге в феврале

Поисковые работы развернулись в Тракторозаводском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде начались активные поиски мужчины, который, предположительно, утонул в Волге еще в конце февраля, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Спасатели развернули масштабные работы в Тракторозаводском районе города, где произошло несчастье.

Мужчина пропал без вести, и, по уточненным данным ГКУ «Служба спасения», трагедия случилась именно в этом районе. Водолазы уже приступили к исследованию акватории Волги.

Поисковая операция сосредоточена вдоль улицы Набережной Волжской Флотилии. К работам привлекли водолазов по официальному запросу отдела полиции № 1 УМВД России по городу Волгограду. Спасатели надеются обнаружить пропавшего в ближайшее время.