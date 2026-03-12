В Омске показали проект благоустройства набережной у Тобольских ворот

Омичка Валентина Михайловна Чернова, комментируя проект, сказала: «Преображение набережной — это красота. И хорошо, что о благоустройстве Омска заботятся. И не просто заботятся, а именно глобально. И мы все рады этому. Мы Омск очень любим и хотим, чтобы он становился ещё лучше, ещё прекрасней, ещё богаче. А чтобы Омск стал богаче, нужно сделать так, чтобы к нам больше приезжали из других городов и стран. Я желаю Омску только процветания, а нашим жителям — только радоваться этому и помогать. И самое главное, мы должны сохранять всю красоту, которая получилась после преображения территории».