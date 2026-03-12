В Омске показали проект благоустройства набережной у Тобольских ворот

Для набережной у Тобольских ворот показали новые рендеры будущего благоустройства. На изображениях видно, что привычный облик Омской крепости хотят сохранить, но при этом добавить современные элементы. Проект предусматривает озеленение площадью более 11 тысяч квадратных метров, детские и спортивные площадки, велодорожку вдоль Иртыша, а также обновлённую площадь у фонтана, рассчитанную более чем на 5 тысяч человек.
Как стало известно порталу Om1 Омск, территорию заметно преобразят. Разработчики сделали акцент на озеленении: здесь планируют высадить сосны на штамбе, разбить крупные клумбы и устроить несколько объёмных альпийских горок. Кроме того, в проект заложили геопластику — искусственное моделирование рельефа с холмами и другими элементами для зонирования пространства.
На площади хотят установить качели, павильон проката и раздевалки. Летом здесь можно будет брать велосипеды и ролики, зимой — коньки. Также в проекте предусмотрены современные детские площадки общей площадью более тысячи квадратных метров.
Омичка Валентина Михайловна Чернова, комментируя проект, сказала: «Преображение набережной — это красота. И хорошо, что о благоустройстве Омска заботятся. И не просто заботятся, а именно глобально. И мы все рады этому. Мы Омск очень любим и хотим, чтобы он становился ещё лучше, ещё прекрасней, ещё богаче. А чтобы Омск стал богаче, нужно сделать так, чтобы к нам больше приезжали из других городов и стран. Я желаю Омску только процветания, а нашим жителям — только радоваться этому и помогать. И самое главное, мы должны сохранять всю красоту, которая получилась после преображения территории».
Авторы концепции заявляют, что при подготовке проекта изучили историю региона, климат, флору и фауну, а также предпочтения омичей. Отдельное внимание уделили тому, чтобы обновлённое пространство вписалось в историческую среду Омской крепости.
Директор, член попечительского совета автономного учреждения «Омская крепость», член Общественной палаты Омской области Василий Минин назвал проект долгожданным. По его словам, одним из ключевых решений станет фонтан в виде макета Омской крепости.
«Представленный проект, где и благоустройство набережной, и расширение набережной, и макет Омской крепости в виде фонтана — на самом деле хорошее и интересное решение. Мне кажется, это как раз возможность рассказать об истории нашего города очень широкой аудитории», — отметил он.
Минин добавил, что после реконструкции территория станет площадкой для городских мероприятий и исторических фестивалей. На берегу собираются обустроить спуски, постоянные фортификационные сооружения, несколько редутов, русский военный лагерь и вал.
«Мы будем одни из немногих реконструкторов, у которых будет специализированная площадка для проведения фестивалей прямо в центре города, в самом уникальном историческом месте. Поэтому всё хорошо, проект получается полноценный», — сказал Василий Минин.