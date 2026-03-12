В Воронежской области подвели итоги работы общества «Знание» за 2025 год

В правительстве Воронежской области состоялось заседание наблюдательного совета регионального отделения российского общества «Знание». Участники подвели итоги работы за 2025 год и определили основные направления просветительской деятельности на 2026 год.
Набсовет реготделения был создан в июле 2023 года. Его возглавляет губернатор Александр Гусев. Очередное заседание прошло под председательством его заместителя Дмитрия Маслова. В обсуждении приняли участие главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, министр внутренней политики региона Елена Дерганова, а также представители регионального отделения «Знания».
Как отметил Дмитрий Маслов, сегодня просветительская работа приобретает особое значение. По его словам, деятельность общества направлена на формирование экспертной позиции и донесение объективной информации до широкой аудитории, прежде всего до молодежи.
Сергей Петряшов, в свою очередь, подчеркнул, что «Знание» играет заметную роль в общественной жизни региона. По его словам, организация способствует развитию просветительских инициатив и укреплению духовно-нравственных ценностей.
В формате видеоконференции участников заседания приветствовал заместитель гендиректора общества Георгий Будный. По его словам, сегодня большое внимание уделяется работе с различными аудиториями. Подход к школьникам, студентам и взрослым слушателям выстраивается с учетом их интересов и образовательных запросов. Он также отметил, что в 2025 году мероприятия «Знания» прошли во всех муниципалитетах Воронежской области.
По данным регионального отделения, в прошлом году в области состоялось около тысячи просветительских мероприятий. В них приняли участие более 60 тысяч человек. Значительную аудиторию собрали лекции, посвященные 300-летию Воронежской губернии. Встречи прошли практически во всех районах региона и объединили свыше семи тысяч слушателей.
Одним из крупных событий стал первый форум родительских сообществ, собравший более десяти тысяч участников.
Образовательные учреждения области активно участвуют и в федеральных проектах общества. По итогам второго всероссийского конкурса родительских инициатив девять воронежских школ вошли в число победителей.
В регионе также продолжается развитие проекта «Лекторий Знания». Его площадками стали Подгоренский лицей имени Н. А. Белозорова и Воронежский государственный университет.
Обсуждая планы на 2026 год, участники заседания отметили необходимость дальнейшей интеграции просветительских мероприятий в региональные проекты и расширения работы в муниципалитетах.
Кроме того, рассматривается возможность более активного участия школ области в проекте «Чтецкие программы». Сейчас литературные объединения уже действуют в 16 образовательных организациях региона.