В Воронежской области подвели итоги работы общества «Знание» за 2025 год

В формате видеоконференции участников заседания приветствовал заместитель гендиректора общества Георгий Будный. По его словам, сегодня большое внимание уделяется работе с различными аудиториями. Подход к школьникам, студентам и взрослым слушателям выстраивается с учетом их интересов и образовательных запросов. Он также отметил, что в 2025 году мероприятия «Знания» прошли во всех муниципалитетах Воронежской области.