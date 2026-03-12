Беспрозванных поручил усилить борьбу с незаконными сбросами в водоемы Калининградской области

В правительстве Калининградской области продолжает работу оперативный штаб — по поручению губернатора минприроды усиливает борьбу с незаконными сбросами в реки. Как отметили в пресс-службе областного правительства, инспекторы выявляют и пресекают незаконные стоки, а виновных привлекают к ответственности.