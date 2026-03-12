Ричмонд
Беспрозванных поручил усилить борьбу с незаконными сбросами в водоемы Калининградской области

Продолжает работу специально созданный оперативный штаб.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Калининградской области продолжает работу оперативный штаб — по поручению губернатора минприроды усиливает борьбу с незаконными сбросами в реки. Как отметили в пресс-службе областного правительства, инспекторы выявляют и пресекают незаконные стоки, а виновных привлекают к ответственности.

Особое внимание уделено реке Товарной — там уже нашли 77 незаконных выпусков: 16 ликвидировано муниципалитетом, три затампонировано юридическими лицами добровольно. В отношении владельцев еще 24 сбросов предстоят суды.

В марте запланированы обследования ручьев Воздушного, Ботанического, Северного и реки Голубой, Верхнего озера, Ботанического ручья, Северного ручья.