Суд приговорил к пожизненному четырёх исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Четверых участников нападения на «Крокус Сити Холл» приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом, ссылаясь на решение 2-й Западного окружного военного суда, пишет «Коммерсант» в четверг, 12 марта.
Гособвинение просило назначить пожизненный срок 15 из 19 фигурантов дела. Для ещё трёх требовали по 19 лет и 11 месяцев лишения свободы, для последнего — 22 года и 10 месяцев. Представители потерпевших, в свою очередь, настаивали на 25 годах колонии для исполнителей теракта. По их мнению, такой срок лишил бы осуждённых права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.
Среди непосредственных исполнителей вину признали все, кроме одного — он отказался считать себя террористом и заявил о «совершении джихада». Большинство обвиняемых в пособничестве частично согласились с предъявленным обвинением, пятеро — нет.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Вооружённые люди открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник», после чего подожгли здание. Погибли 149 человек, пострадавшими признаны 609, ещё один до сих пор числится пропавшим без вести.