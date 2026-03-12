Суд приговорил к пожизненному четырёх исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Гособвинение просило назначить пожизненный срок 15 из 19 фигурантов дела. Для ещё трёх требовали по 19 лет и 11 месяцев лишения свободы, для последнего — 22 года и 10 месяцев. Представители потерпевших, в свою очередь, настаивали на 25 годах колонии для исполнителей теракта. По их мнению, такой срок лишил бы осуждённых права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.