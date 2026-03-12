Ричмонд
На Дону обновляют парк пригородных поездов

Электрички остаются одним из самых востребованных среди жителей региона видов транспорта.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Пригородные поезда в Ростовской области обновляются: для комфортных поездок правительство региона совместно с компаниями-перевозчиками расширяет парк подвижного состава. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

В этом году на линии вышли шесть новых поездов ЭП3Д — они заменили устаревшие ЭД9М. Сейчас в работе уже 45 современных составов (201 вагон). Они оснащены кондиционерами, экологически чистыми туалетами, розетками и USB-портами, а также адаптированы для маломобильных пассажиров.

Обновление парка даёт результат: на маршруте Ростов — Лихая — Кутейниково пассажиропоток вырос на 17%, а общий поток по региону с начала года прибавил 2%. В планах — продолжать закупать новые составы и усиливать движение на востребованных направлениях.