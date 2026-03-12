На Дону обновляют парк пригородных поездов

В этом году на линии вышли шесть новых поездов ЭП3Д — они заменили устаревшие ЭД9М. Сейчас в работе уже 45 современных составов (201 вагон). Они оснащены кондиционерами, экологически чистыми туалетами, розетками и USB-портами, а также адаптированы для маломобильных пассажиров.