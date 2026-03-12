В Волгограде ищут пропавшего 9-летнего школьника

По информации, школьник живет в микрорайоне Ангарский. Есть предположение, что мальчик может находиться где-то поблизости, например, в районе улицы Раздольной. Однако не исключено, что он мог сесть на трамвай и доехать до центра города. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции организовали масштабные поиски. Приметы ребенка: рост 140 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в синюю куртку с белыми полосками, серые джинсы, темно-серые ботинки и синюю шапку. С собой у него был рюкзак.