В Волгограде ищут пропавшего 9-летнего школьника

В Волгограде активно ищут 9-летнего Евгения Соломина, который пропал рано утром 12 марта. Ребенок ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на волонтеров.
По информации, школьник живет в микрорайоне Ангарский. Есть предположение, что мальчик может находиться где-то поблизости, например, в районе улицы Раздольной. Однако не исключено, что он мог сесть на трамвай и доехать до центра города. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции организовали масштабные поиски. Приметы ребенка: рост 140 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в синюю куртку с белыми полосками, серые джинсы, темно-серые ботинки и синюю шапку. С собой у него был рюкзак.
Если вы видели пропавшего или обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, пожалуйста, немедленно сообщите об этом. Звоните по телефонам: 8 (800) 700−54−52 (горячая линия «ЛизаАлерт») или 112. Также можно позвонить в полицию по телефонам: (8442) 36−60−60, 8 (8442) 93−01−11, 8 (8442) 30−43−45.