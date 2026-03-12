В Омске реализуется пилотный проект по переходу на оплату проезда только безналом

Администрация города Омска и АО «Пассажирское предприятие № 8» внедряют пилотный проект по безналичной системе оплаты. С 20 марта оплатить проезд на 24-м автобусном маршруте «Железнодорожный вокзал — поселок Солнечный» можно будет только по безналу.
Как пояснил директор департамента транспорта Вадим Кормилец, в качестве пилотного именно этот маршрут был выбран потому, что позволит получить наиболее объективную картину. Ежедневно по этому протяженному маршруту проезжают в среднем около 10 тысяч пассажиров, он объединяет левый и правый берег города и пролегает по центральным улицам.
«Безналичная оплата проезда имеет ряд значимых преимуществ как для водителей, так и для пассажиров. Во-первых, это вопрос безопасности. Все автобусы 24-го маршрута оснащены валидаторами и при оплате проезда водителю не нужно будет отвлекаться на обилечивание пассажиров, подсчет сдачи и так далее. Он сможет полностью сконцентрироваться на своих прямых обязанностях: дорожной обстановке и посадке-высадке пассажиров. А пассажиру не нужно будет через весь салон идти к водителю, чтобы отдать ему деньги за проезд», — пояснил Вадим Кормилец.
Как рассказал глава департамента транспорта, на сегодняшний день наличными деньгами в общественном транспорте расплачиваются всего 4,6% пассажиров, и эта цифра постоянно снижается.
«Для пассажиров безналичная оплата проезда выгодна еще и тем, что при каждой поездке они экономят как минимум семь рублей. При оплате наличными проезд в общественном транспорте Омска стоит 47 рублей, по безналу — 40. А ведь есть еще пересадочный тариф, при котором вторая поездка обходится еще дешевле», — напомнил председатель комитета по вопросам развития транспортной инфраструктуры Омского городского Совета, депутат партии «Единая Россия» Юрий Арчибасов.
Как сообщил Вадим Кормилец, перед тем как принять решение о запуске пилотного проекта, рабочая группа из представителей мэрии и депутатов горсовета внимательно изучила опыт других городов. В частности, омичи с рабочей поездкой побывали в Перми, где исключительно безналичная система оплаты проезда распространяется на весь общественный транспорт города.
«Опыт Перми очень успешный. Как показала практика, в плюсе от безналичной системы оплаты проезда оказались все — и транспортные предприятия, и пассажиры», — рассказал Вадим Кормилец.
В Омске такая форма пока будет апробирована только на 24-м автобусе. Однако со временем исключительно безналичный способ оплаты проезда планируется масштабировать на весь общественный транспорт Омска.
