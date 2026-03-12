В Екатеринбурге спасли трех медвежат-подкидышей

В Екатеринбурге в центр реабилитации диких животных подкинули трех медвежат. Об этом рассказали в своей группе «ВКонтакте» «Охотничьи законы. Охотоведение».
В ночь на 11 марта к центру, который возглавляет Кирилл Потапов, приехала машина и начала сигналить. Когда сторож подошел к воротам, машины уже не было, но стояла коробка с тремя медвежатами, которым было чуть больше 40 дней. Кирилл Потапов приютил их и сообщил о животных в ветеринарную службу и в департамент по охране животного мира.
Предположительно, мама медвежат погибла, так как они рождаются в берлоге и находятся возле матери до весны.
— Они в январе родились. Два мальчика и девочка. Один был очень худой, мы его Джефом назвали. Второй Потапыч и Флора — самая шустрая, — рассказал Кирилл Потапов.
Сейчас жизням медвежат ничего не угрожает, но в дикую природу они уже не попадут.