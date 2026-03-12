Ричмонд
Компанию из Ростова после национализации выставили на торги

100% долей уставного капитала торговой компании из Ростова выстаставили на аукцион.

Источник: Комсомольская правда

100% долей уставного капитала национализированной торговой компании из Ростова-на-Дону выстаставили на торги. Продавец — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

По распоряжению правительства страны предприятие было включено в список площадок, подлежащих приватизации до 2028 года.

Начальная цена — 11,7 млрд рублей, шаг аукциона — 585 млн рублей. Заявки принимают до 31 марта. Торги запланировали на 9 апреля 2026 года.

Речь идет о компании, зарегистрированной в сфере торговли зерном, необработанным табаком, семенами и кормами. Размер уставного капитала ООО — 2,3 млрд рублей. Площадь участков, на которых расположено недвижимое имущество — 19,74 га. Численность работников хозяйственного общества — 300 человек.

