Студенты КФУ второй год не могут добиться Wi-Fi в общежитиях

Осенью 2025 года жильцы собрали подписи с просьбой провести сеть.

Источник: Комсомольская правда

Студенты Казанского федерального университета (КФУ), проживающие в общежитиях «Студенческого городка» на улице Аделя Кутуя, пожаловались на отсутствие Wi-Fi. По их словам, осенью 2025 года жильцы собрали подписи с просьбой провести сеть, но реакции не последовало. Запросы направляют как минимум с сентября 2024 года.

Студенты пояснили, что мобильный интернет часто ограничивают из-за угроз атак БПЛА, а часть занятий в КФУ проходит дистанционно. В октябре заведующая общежитием передала подписанный документ директору «Студенческого городка». Тот, в свою очередь, заявил, что письмо направили в Москву.

В пресс-службе КФУ сообщили, что ведется предпроектная работа для подключения общежитий к сетям оператора, но точные сроки не назвали.

Напомним, интернет в Татарстане с начала года ограничивали на 184 часа из-за угроз дронов. Во время действия режима беспилотной опасности трафик замедлялся.

