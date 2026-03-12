Жители Гурьевского округа после прогулок с собаками снимают с питомцев десятки клещей (фото)

Житель Гурьевского района Кирилл С. после каждой прогулки в полях возле Нового Голубева снимает со своего лабрадора десятки клещей. Мужчина прислал фото в редакцию «Клопс». Ситуацию прокомментировал Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад» в четверг, 12 марта.
Множество членистоногих кровососов мужчина начал находить в шерсти питомца сразу после наступления тепла. Его самого пока никто из клещей не облюбовал.
«Жена уже двух с себя сняла, но вроде без укусов, — рассказывает Кирилл. — Больные или нет, не знаю, в прошлом году возили на экспертизу, нормальные были, но риск есть всегда, особенно в такой местности».
Эколог Евгений Волчев предположил, что на фото, сделанное возле Нового Голубева, попали луговые клещи вида Dermacentor reticulatus Fabr. В нашем регионе он широко распространён. Клещам этого вида присуща массовая и практически одномоментная активизация ранней весной, то есть сейчас происходит сезонное пробуждение.
Такое количество членистоногих на одном животном за короткое время, по мнению учёного, вполне объяснимо. "Переход с растительности на крупную, активную собаку, такую, как лабрадор, нескольких десятков клещей за получасовую прогулку в поле — ситуация возможная, — говорит Евгений. — Бегая по траве, питомцы обычно повторяют траектории других собак, проходивших там раньше.
Запах их выделений привлекает клещей, они концентрируются в местах прогулок животных и людей".
Евгений Волчев предупредил, что обнаруженных на собаке клещей ни в коем случае нельзя снимать голыми руками! Складывать их в банки с водой, оставлять для фотографирования тоже категорически не рекомендуется по соображениям безопасности.
«Клещи Dermacentor reticulatus активно и в большом количестве выделяют так называемую коксальную жидкость, которая может содержать возбудителей трансмиссивных инфекций, — объяснил биолог. — Эти возбудители при попадании на кожу через незаметные глазу микроповреждения могут вызвать заболевание».
То же самое вероятно, если через грязные руки жидкость попадёт на продукты или слизистые глаз. Инфекция передаётся и с посудой, и даже с вдыханием паров загрязнённой воды, куда помещены (как на фото) клещи.
«Мытьё рук с мылом после случайного контакта с клещом не удалит возбудителей — их необходимо тщательно обработать антисептиком!» — говорит Волчев.
Микроскопическая угроза.
Учёный заметил также, что любителям прогулок на свежем воздухе стоит удвоить осторожность. В первую декаду марта активизировался ещё один вид членистоногих — европейский лесной клещ Ixodes ricinus L. Если у лугового на человека нападают только взрослые особи, а они крупнее и их легче заметить, то у лесного риск несёт и встреча с молодью.
«В первой декаде марта 2026 года в лесах Калининградской области вслед за взрослыми клещами стали активны нимфы, — рассказал Евгений. — Условно говоря — это “подростки”, которые после питания перелиняют во взрослых особей».
Из-за того, что такие клещи очень малы, их размер около 1 миллиметра, кусают безболезненно и питаются относительно быстро, их присасывание часто остаётся незамеченным. А нимфы этого вида в Калининградской области способны передать человеку возбудителей тех же инфекций, что и взрослые клещи. Это анаплазмоз, эрлихиоз, клещевой энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы (болезнь Лайма), риккетсиозы группы КПЛ, клещевая возвратная лихорадка.
Чтобы снизить вероятность присасывания нимф клещей, в лес лучше не выходить без необходимости, рекомендует исследователь. А если пошли — надевать защитную светлую одежду, использовать фабричные репелленты и тщательно осматривать одежду и открытые участки тела после любого контакта с растениями.
Луговые клещи — переносчики риккетсиозов — проснулись уже в первую неделю марта. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, когда ждать пик активности.