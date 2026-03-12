На воронежской трассе инспекторы ДПС вызволили водителя из снежного плена

Накануне днем на автодороге «Верхний Мамон — Гороховка — Ольховатка» в Верхнемамонском районе инспекторы ДПС Евгений Семкин и Даниил Таимов заметили на обочине взволнованного мужчину. 44-летний житель Россоши рассказал, что съехал с проезжей части, чтобы выгулять собаку, однако выбраться обратно самостоятельно уже не смог — колеса его «Kia Ceed» безнадежно увязли в глубоком снегу. Об этом рассказали 12 марта в ГАИ Воронежской области.