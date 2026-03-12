Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На воронежской трассе инспекторы ДПС вызволили водителя из снежного плена

Автомобилист съехал с дороги, чтобы прогуляться с собакой, а обратно выбраться уже не смог.

Источник: Комсомольская правда

Накануне днем на автодороге «Верхний Мамон — Гороховка — Ольховатка» в Верхнемамонском районе инспекторы ДПС Евгений Семкин и Даниил Таимов заметили на обочине взволнованного мужчину. 44-летний житель Россоши рассказал, что съехал с проезжей части, чтобы выгулять собаку, однако выбраться обратно самостоятельно уже не смог — колеса его «Kia Ceed» безнадежно увязли в глубоком снегу. Об этом рассказали 12 марта в ГАИ Воронежской области.

Примерно в 14:30 автоинспекторы оперативно сориентировались и остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль. С помощью троса тяжелая техника вызволила легковушку из снежного плена. Благодарный водитель смог продолжить путь вместе с четвероногим другом, который за время спасательной операции, к слову, вдоволь нагулялся.

Госавтоинспекция напоминает: в случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства) незамедлительно звоните по единому номеру «112». Также можно обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.