На воронежской трассе инспекторы ДПС вызволили водителя из снежного плена

Накануне днем на автодороге «Верхний Мамон — Гороховка — Ольховатка» в Верхнемамонском районе инспекторы ДПС Евгений Семкин и Даниил Таимов заметили на обочине взволнованного мужчину. 44-летний житель Россоши рассказал, что съехал с проезжей части, чтобы выгулять собаку, однако выбраться обратно самостоятельно уже не смог — колеса его «Kia Ceed» безнадежно увязли в глубоком снегу. Об этом рассказали 12 марта в ГАИ Воронежской области.
Примерно в 14:30 автоинспекторы оперативно сориентировались и остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль. С помощью троса тяжелая техника вызволила легковушку из снежного плена. Благодарный водитель смог продолжить путь вместе с четвероногим другом, который за время спасательной операции, к слову, вдоволь нагулялся.
Госавтоинспекция напоминает: в случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства) незамедлительно звоните по единому номеру «112». Также можно обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.