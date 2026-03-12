Калининградцам рассказали, как сохранить клеща, который вас укусил, для корректных лабораторных исследований

В Калининградской области начался сезон активности клещей. Если вас укусил паразит, то его присосавшегося, нужно вынуть, Лучше обратиться в травмпункт для профессионального удаления. А вот при самостоятельном удалении нельзя смазывать клеща маслом — это провоцирует его впрыскивать инфекцию. Лучше использовать специальные выкручиватели.
Как рассказали в областном Роспотребнадзоре, клеща нужно поместить во влажную среду (банку с увлажненной ватой) и доставить в лабораторию. Там около суток малявку будут исследовать.
Помните, что первые симптомы клещевого энцефалита — головная боль, слабость, ломота в мышцах, иногда насморк и разжижение стула. Все это несколько напоминают обычную простуду или кишечную инфекцию. Инкубационный период 7−12 дней.
В Калининградской области доступна вакцинация против клещевого энцефалита. Прививку можно сделать по ОМС.