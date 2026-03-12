Калининградцам рассказали, как сохранить клеща, который вас укусил, для корректных лабораторных исследований

В Калининградской области начался сезон активности клещей. Если вас укусил паразит, то его присосавшегося, нужно вынуть, Лучше обратиться в травмпункт для профессионального удаления. А вот при самостоятельном удалении нельзя смазывать клеща маслом — это провоцирует его впрыскивать инфекцию. Лучше использовать специальные выкручиватели.