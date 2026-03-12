Метро Петербурга получит в 2026 году 90 новых поездов

Подготовкой этих вагонов занимались инженеры Октябрьского электровагоноремонтного завода. На предприятии были выполнены работы по установке дверей и монтажу необходимого бортового оборудования. Одной из ключевых новинок стал дизайн: в окнах составов применены прозрачные OLED-экраны. Они служат информационными панелями, показывая схему метро, названия станций и другие полезные данные, пишет Piter.TV со ссылкой на «Деловой Петербург».