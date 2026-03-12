Метро Петербурга получит в 2026 году 90 новых поездов

В 2026 году в метрополитене Санкт-Петербурга ожидается пополнение подвижного состава — на линиях появятся современные поезда «Балтиец-2». Будет поставлено 90 вагонов, которые сформируют 15 составов из шести вагонов каждый. Они предназначены для работы на Московско-Петроградской линии, пишут СМИ.
Подготовкой этих вагонов занимались инженеры Октябрьского электровагоноремонтного завода. На предприятии были выполнены работы по установке дверей и монтажу необходимого бортового оборудования. Одной из ключевых новинок стал дизайн: в окнах составов применены прозрачные OLED-экраны. Они служат информационными панелями, показывая схему метро, названия станций и другие полезные данные, пишет Piter.TV со ссылкой на «Деловой Петербург».
Также изменения затронули размещение USB-портов для зарядки устройств, форму и расстановка поручней. Сиденья получили оригинальную обивку с изображением панорамы Петропавловской крепости на берегах Невы. С технической стороны вагоны также усовершенствованы: они оснащены автоматической системой пожаротушения, безмасляными компрессорами и усовершенствованной диагностикой тормозных систем.
Добавим, что в подземке продолжается масштабное обновление парка электропоездов. В соответствии с программой планируется выпустить около 950 вагонов модели «Балтиец», которые со временем заменят устаревшие составы.