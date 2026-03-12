О безналичной системе оплаты в автобусах омичей известят специальные листовки

Как уже сообщала КП-Омск, с 20 марта на автобусном маршруте № 24 стартует пилотный проект — рассчитаться за проезд здесь можно будет только по безналу. О деталях проекта и способах оплаты проезда омичам рассказали в Городском пресс-центре.
Как сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец, о том, что в автобусах действует только безналичный способ оплаты, пассажиров известят специальные листовки, они будут размещены как на внешней стороне автобуса, так и на накопительных площадках в салоне.
По словам директора АО Пассажирское предприятие № 8" Марата Саликова, на сегодняшний день весь подвижной состав маршрута № 24 полностью готов к переходу на новую систему.
«На маршруте № 24 “Железнодорожный вокзал— поселок Солнечный” задействовано 15 машин большого класса вместимости, интервал движения составляет 10−12 минут. Все автобусы оснащены тремя валидаторами, они есть на каждой накопительной площадке. Работоспособность валидаторов проверяется перед каждым рейсом», — рассказал Саликов.
«Рассчитаться можно будет картой “Омка”, Единой картой омича или банковской картой. Также в салонах автобусов доступна оплата по NFC-табличкам и QR-кодам. Безналичной системой оплаты на сегодняшний день уже пользуются около 95% омичей», — напомнил директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.
Также Васильев рассказал об еще одном важном нюансе — транспортные терминалы способны считать только ту банковскую карту, срок действия которой не истек.
«Да, карту с истекшим сроком действия без проблем считают терминалы в магазинах, но не наши. Потому что связь с банком в нашем случае происходит не мгновенно и оплата не проходит», — пояснил Вадим Кормилец.
На пресс-конференции также прозвучал вопрос о транспортных картах «Омка» — после закрытия сети «Дилижанс» количество точек продаж и их пополнения значительно сократилось.
«На сайте АО “Пассажирсервис” для омичей доступна к покупке виртуальная “Омка”. Купить карту офлайн можно в 48 отделениях Почты России, пополнить — во всех. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с одним из операторов сотовой связи о продаже карты “Омска” в их сервисных центрах», — рассказал Васильев.
Как сообщил Вадим Кормилец, в администрации города подумали и о том, что жители Омской области, прибывшие в окружной центр, о пилотном проекте по безналичной системе оплаты могут и не знать. А маршрут 24-го автобуса связывает между собой два вокзала — автодорожный и железнодорожный.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы продавать на автовокзале специальные билеты для такой категории пассажиров. Электронный чип будет размещен на картонном носителе, билет будет рассчитан на несколько поездок», — рассказал директор департамента транспорта.
Всех омичей просят заблаговременно побеспокоиться о наличии необходимых для оплаты проезда денежных средств на картах и сроке их действия. На линии будет работать контроль.
