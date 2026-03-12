Исследование: Жители Калининграда тратят на помолвочные кольца 33% зарплаты

Жители Калининграда тратят на помолвочные кольца 33% зарплаты. По такому показателю город оказался на первом месте в рейтинге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование ювелирного бренда Sokolov и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».
«Лидером стал Калининград — мужчины из этого города тратят на кольца почти треть зарплаты (33%). На втором месте Санкт-Петербург, где доля таких трат составила 31%. Третье место занял Саратов (31%). В пятёрку самых щедрых также вошли Ростов-на-Дону (31%) и Сочи (30%)», — говорится в исследовании.
В то же время меньше всего тратят на помолвочные кольца мужчины из Перми — 18% от средней зарплаты в регионе. На втором месте — Омск с долей 22%, на третьем — Уфа. В рейтинг также вошли Челябинск и Новосибирск. В среднем по России этот показатель составляет 28%.
В исследовании также говорится, что в рейтинге самых дорогих помолвочных колец лидируют крупные города. По данным Sokolov за 2025 год суммы покупок в розничных магазинах бренда достигли 649 797 рублей в Москве, 599 990 рублей в Санкт-Петербурге и 501 837 рублей в Екатеринбурге.
Ранее Калининград оказался лидером в рейтинге городов по спросу на ювелирные украшения. Чаще всего покупатели интересовались браслетами, брошами и колье.