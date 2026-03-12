Омские инспекторы ДПС отстранили от руля двух несовершеннолетних

Областное УМВД сообщило о двух случаях, когда в Омске за сутки 11 марта задержали за рулем несовершеннолетних. На обоих выписали протоколы о штрафах.
В ведомстве уточнили, что первый случай произошел поздним вечером на улице 2-й Поселковой в городке Нефтяников. Внимание экипажа ДПС привлекла иномарка «БМВ». При проверке инспекторы выяснили, что за рулем 17-летний подросток. На место полицейские вызвали мать нарушителя.
Второй пример случился менее чем через час на улице 10 лет Октября. Силовики остановили «Ладу Гранту» под управлением 17-летней девушки. Для оформления материалов на место происшествия прибыл уже ее отец.
Обе машины теперь помещены на штрафстоянку.
"В отношении нарушителей составлены протоколы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Информация о происшествиях также направлена в подразделения по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с семьями", — добавили в УМВД.
