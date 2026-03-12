Более 10 тыс. казахстанцев эвакуировали из Ближнего Востока — минтранс

«С момента начала эскалации из стран региона в Казахстан выполнен 61 рейс, которыми перевезено 10 033 пассажира. Рейсы выполняются авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia из городов Дубай, Шарджа, Джидда, Медина и Маскат в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент», — говорится в сообщении в четверг.
В ведомстве отметили, что комитет гражданской авиации совместно с другими государственными органами, а также казахстанскими и зарубежными авиакомпаниями продолжает организовывать вывоз граждан Казахстана из стран Ближнего Востока.
Напомним, 28 февраля Израиль начал наносить удары по Тегерану, а президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабных боевых действий в Иране. Из-за начала войны отменен ряд казахстанских авиарейсов на Ближний Восток, также известно и о конкретных рейсах из Астаны, которые были отменены. Конфликт США и Израиля с Ираном затронул сразу ряд стран региона.
В МИД Казахстана сообщили о том, куда звонить казахстанцам за рубежом из-за войны на Ближнем Востоке, а президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения по безопасности в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. Кроме того, МИД рекомендовал казахстанцам в Иране максимально усилить меры личной безопасности. В Казахстане для казахстанцев на Ближнем Востоке открыт авиационный call-центр.
1 марта Токаев выразил поддержку лидерам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта, а также призвал воздержаться от действий по эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Также в ночь на 1 марта стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, правивший страной 36 лет, был убит в результате атаки. Его место в качестве верховного лидера в итоге занял его сын Моджтаба Хаменеи.
Кроме того, 1 марта сообщалось, что Казахстан продолжает сбор информации о своих гражданах в зоне конфликта на Ближнем Востоке.
2 марта Казахстан выразил соболезнования народу Ирана в связи с трагическими событиями.
3 марта стало известно, что Казахстан договорился об эвакуации своих граждан из Ирана через соседние страны, а МИД Казахстана усилил работу из-за напряженности на Ближнем Востоке.
По состоянию на 4 марта, по данным МИД РК, информации о пострадавших или погибших на Ближнем Востоке казахстанцах не поступало. Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Жетыбаев также рассказал, о том, сколько казахстанцев остаются в Иране, Израиле и других странах Ближнего Востока.
Кроме того, стало известно, что Казахстан не будет направлять в Сектор Газа воинский контингент. Жетыбаев также сообщил, что Казахстан не делал никаких заявлений о готовности принять беженцев.
Вечером 5 марта Токаев осудил атаку иранских БПЛА на аэропорт Азербайджана.
9 марта Кошербаев попросил МИД Израиля содействовать эвакуации казахстанцев.
10 марта Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки БПЛА на ОАЭ с иранской территории.