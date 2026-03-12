Более 10 тыс. казахстанцев эвакуировали из Ближнего Востока — минтранс

В МИД Казахстана сообщили о том, куда звонить казахстанцам за рубежом из-за войны на Ближнем Востоке, а президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения по безопасности в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. Кроме того, МИД рекомендовал казахстанцам в Иране максимально усилить меры личной безопасности. В Казахстане для казахстанцев на Ближнем Востоке открыт авиационный call-центр.