В Воронеже судебные приставы нашли на рабочем месте истощенную летучую мышь

Воронежские судебные приставы передали зоологам Центра охраны животных «Наша природа» летучую мышь. Ее обнаружили в истощенном состоянии. Мышка, которую зоологи уже назвали Марусей, вероятно, тяжело пережила зимовку. Сил к весне у нее почти не осталось. Кстати, эта мышка — юбилейная, сотая по счету в этом сезоне у Центра «Наша природа».
— В нашем центре она поселилась в тепле и уюте. Главный рецепт лечения сейчас: сон и питательные насекомые, — рассказали зоологи. — А дальше по расписанию: проснутся жуки и комары и у Маруси начнется новая жизнь на воле в природе.
Мышку вместе с другими перезимовавшими в Центре летучками отпустят, когда придет настоящая весна.
Помощь летучим мышам осуществляется в рамках проекта «Центр охраны рукокрылых “Нетопырь” при поддержке президентского фонда природы.