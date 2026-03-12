Банк в Иркутске оштрафовали на 300 тысяч за звонки отцу погибшего участника СВО

В Главное управление судебных приставов по Иркутской области обратился местный житель. Мужчина рассказал, что работники банка постоянно звонят ему и требуют вернуть кредит, который оформил его погибший сын — участник специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУФССП, звонки не прекращались даже после того, как банк получил информацию о гибели заемщика.
— Специалисты проверили эти факты и подтвердили нарушение закона о защите прав граждан при взыскании долгов. Финансовое учреждение признали виновным по соответствующей статье и назначили штраф 300 тысяч рублей, — уточнили приставы.
Банк выплатил его полностью, и после этого звонки отцу прекратились.
