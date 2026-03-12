В Калининградском зоопарке назвали причину смерти слонихи Преголи

Основная причина смерти слонихи Преголи — острая сердечная недостаточность. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Калининградского зоопарка.
«Износ внутренних органов в силу возраста, скрытые онкологические процессы, а также перенесённое воспаление пальцев — всё это исчерпало жизненные ресурсы организма, привело к ускоренному износу сердца и смерти Преголи», — рассказали в зоопарке.
Преголя ушла 6 февраля на 56-м году жизни. Образцы тканей для гистологии были отправлены в две лаборатории: местную и московскую.
«Ткани сердца по заключению лабораторных данных имеют признаки воспаления, аутоиммунных разрушений и дистрофии. В ходе исследований выявлены также возрастные (дистрофические) изменения практически во всех органах (печень, почки, лёгкие, матка, яичники), некоторые из них имеют признаки злокачественных образований. На фоне постепенного износа органов происходило изменение гомеостаза (самоподдержания нормального состояния) организма, что, в свою очередь, сказалось на деятельности сердца», — рассказали в зоопарке.
У Преголи была дочка Марта, которую слонёнком отправили в столичный Театр зверей имени Дурова — сейчас он носит название «Уголок дедушки Дурова». Прожила Марта недолго, но запомнилась как яркий и талантливый артист.