В Калининградском зоопарке назвали причину смерти слонихи Преголи

«Ткани сердца по заключению лабораторных данных имеют признаки воспаления, аутоиммунных разрушений и дистрофии. В ходе исследований выявлены также возрастные (дистрофические) изменения практически во всех органах (печень, почки, лёгкие, матка, яичники), некоторые из них имеют признаки злокачественных образований. На фоне постепенного износа органов происходило изменение гомеостаза (самоподдержания нормального состояния) организма, что, в свою очередь, сказалось на деятельности сердца», — рассказали в зоопарке.