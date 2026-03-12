Калининградский рынок труда: компании нанимают активнее, чем увольняют, а общепит бьёт рекорды по вакансиям

По итогам IV квартала 2025 года в Калининградской области сложилась позитивная картина: работодатели приняли на 1,5 тысячи человек больше, чем расстались с сотрудниками. Каждый двенадцатый работник сменил место или нашёл новое. Традиционно люди уходят сами — почти 75% уволившихся написали заявление «по собственному». Чаще всего так поступали в торговле, на заводах и стройках.