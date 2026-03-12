Калининградский рынок труда: компании нанимают активнее, чем увольняют, а общепит бьёт рекорды по вакансиям

По итогам IV квартала 2025 года в Калининградской области сложилась позитивная картина: работодатели приняли на 1,5 тысячи человек больше, чем расстались с сотрудниками. Каждый двенадцатый работник сменил место или нашёл новое. Традиционно люди уходят сами — почти 75% уволившихся написали заявление «по собственному». Чаще всего так поступали в торговле, на заводах и стройках.
А вот где реально нужны руки — так это в гостинично-ресторанном бизнесе. Там не хватает более трети персонала от уже работающих. В образовании, наоборот, почти полный штиль — вакансий меньше 2%.
Частичная занятость остаётся экзотикой: лишь 29 человек трудились неполный день по воле начальства. Зато каждый десятый работник хоть раз в квартал брал отпуск за свой счёт — таких набралось 21,6 тысячи.
Биржа труда на начало года насчитывала 2,7 тысячи человек, из них безработных — 2 тысячи. В январе статус потерявшего работу получили 333 жителя области, а нашли новую — 159.