Стилист Влад Лисовец рассказал, какие причёски сейчас выглядят «по-сельски»

Знаток моды выступил за естественные волны, тёмный корень и стрижки, в которых «есть ветер».

Источник: Клопс.ru

Очень длинные волосы сегодня теряют актуальность, а на первый план выходят более живые и оформленные стрижки. Такое мнение высказал стилист Владислав Лисовец, его цитирует Леди Mail.

"В том вирусном видео, которое разлетелось по всему интернету, я говорю, что не сторонник очень длинных волос, — когда девушка будто только что расплела ни разу не стриженную с детства косу.

Ведь волосы по пояс одной длины всегда выглядят по-сельски. Тогда как по лопатки, каскадно постриженные, с чёлкой, небрежно уложенные — это суперкруто.

Также актуальны каре и удлинённое каре, но тут главное — не вылизывать укладку. Волосы, доведённые до такого совершенства, которого ну не бывает в реальной жизни, — это лишнее. В волосах должен быть ветер, они должны двигаться — это всегда красиво", — настаивает эксперт.

Лисовец советует делать выбор в пользу более природных волн, а не сильно зафиксированных кудрей. Он также выступает за более тёмный корень и считает, что оттенки без красного подтона часто смотрятся выигрышнее.

Затронул эксперт и моду на седину. Стилист считает, что лёгкое тонирование может сделать образ ухоженнее, но главное — не слепо следовать трендам, а прислушиваться к себе.

Стилисты рассказали о главных трендах весны 2026 года. В одежде имиджмейкеры делают ставку на приталенный силуэт, сверкающие фактуры и изысканную утончённость, а в причёсках — на многослойность и асимметрию.