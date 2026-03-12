Стилист Влад Лисовец рассказал, какие причёски сейчас выглядят «по-сельски»

Очень длинные волосы сегодня теряют актуальность, а на первый план выходят более живые и оформленные стрижки. Такое мнение высказал стилист Владислав Лисовец, его цитирует Леди Mail.
"В том вирусном видео, которое разлетелось по всему интернету, я говорю, что не сторонник очень длинных волос, — когда девушка будто только что расплела ни разу не стриженную с детства косу.
Ведь волосы по пояс одной длины всегда выглядят по-сельски. Тогда как по лопатки, каскадно постриженные, с чёлкой, небрежно уложенные — это суперкруто.
Также актуальны каре и удлинённое каре, но тут главное — не вылизывать укладку. Волосы, доведённые до такого совершенства, которого ну не бывает в реальной жизни, — это лишнее. В волосах должен быть ветер, они должны двигаться — это всегда красиво", — настаивает эксперт.
Лисовец советует делать выбор в пользу более природных волн, а не сильно зафиксированных кудрей. Он также выступает за более тёмный корень и считает, что оттенки без красного подтона часто смотрятся выигрышнее.
Затронул эксперт и моду на седину. Стилист считает, что лёгкое тонирование может сделать образ ухоженнее, но главное — не слепо следовать трендам, а прислушиваться к себе.
Стилисты рассказали о главных трендах весны 2026 года. В одежде имиджмейкеры делают ставку на приталенный силуэт, сверкающие фактуры и изысканную утончённость, а в причёсках — на многослойность и асимметрию.