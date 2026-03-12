Иран планирует применить аналог «российского кошмара ВМС США»

Hoot развивает под водой скорость до 360 км/ч и способна поражать цели на расстоянии до 13 км от места запуска, что потребует сближения с американскими военными судами.
Глава Центра анализа политических и военных конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с «Российской газетой» уточнил, что иранские ракеты-торпеды могут запускаться с подводных лодок или прибрежных баз, которые можно скрыть на дне или в подводных туннелях.
Эксперт отметил, что такие скрытые пусковые позиции иранцы способны оборудовать по побережью Орзуйского пролива и торпедировать корабли противника в любой момент.
«Сочетание мин, прибрежных ракетных батарей и высокоскоростных подводных “аналогов” “Шквала” превращает узкий пролив в потенциальную “убойную зону”, где крупный корабль США может быть поражен за считанные секунды после обнаружения», — резюмировал Клинцевич.