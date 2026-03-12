Ричмонд
Иран планирует применить аналог «российского кошмара ВМС США»

Иранские военные намерены использовать высокоскоростные торпеды Hoot, разработанные на основе советских торпед «Шквал», которые называют «кошмаром» ВМС США. Предполагается, что запуск Hoot состоится в ближайшее время, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«У нас есть ракеты, которые запускаются из-под воды (…), возможно, в ближайшие дни мы их применим», — приводит слова заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

Hoot развивает под водой скорость до 360 км/ч и способна поражать цели на расстоянии до 13 км от места запуска, что потребует сближения с американскими военными судами.

Глава Центра анализа политических и военных конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с «Российской газетой» уточнил, что иранские ракеты-торпеды могут запускаться с подводных лодок или прибрежных баз, которые можно скрыть на дне или в подводных туннелях.

Эксперт отметил, что такие скрытые пусковые позиции иранцы способны оборудовать по побережью Орзуйского пролива и торпедировать корабли противника в любой момент.

«Сочетание мин, прибрежных ракетных батарей и высокоскоростных подводных “аналогов” “Шквала” превращает узкий пролив в потенциальную “убойную зону”, где крупный корабль США может быть поражен за считанные секунды после обнаружения», — резюмировал Клинцевич.

