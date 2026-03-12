Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам

Члены запрещенной в РФ террористической организации, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ст. 322.3 УК РФ — террористический акт; содействие террористической деятельности; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; приготовление к террористическому акту; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.