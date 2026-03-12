В детском кефире из Татарстана вместо продукта нашли воду

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в продукции Зеленодольского молочного комбината. В кефире для детей под брендом «Обнимама», купленном в одном из сетевых магазинов Набережных Челнов, вместо кисломолочного продукта оказалась вода неизвестного происхождения.
Ведомство начало проверку и вынесло предприятию предостережение. Комбинату предписано усилить лабораторный контроль и выпускать продукцию, соответствующую маркировке.
Это не первый случай нарушений на ЗМК. В 2024 году Роспотребнадзор находил слизь в молоке бренда «Очень важная корова». При этом продукцию комбината — творожки и кефиры — поставляют в школы и детские больницы.
