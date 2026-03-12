Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В детском кефире из Татарстана вместо продукта нашли воду

В кефире для детей под брендом «Обнимама», купленном в одном из сетевых магазинов Набережных Челнов, вместо кисломолочного продукта оказалась вода неизвестного происхождения.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения в продукции Зеленодольского молочного комбината. В кефире для детей под брендом «Обнимама», купленном в одном из сетевых магазинов Набережных Челнов, вместо кисломолочного продукта оказалась вода неизвестного происхождения.

Ведомство начало проверку и вынесло предприятию предостережение. Комбинату предписано усилить лабораторный контроль и выпускать продукцию, соответствующую маркировке.

Это не первый случай нарушений на ЗМК. В 2024 году Роспотребнадзор находил слизь в молоке бренда «Очень важная корова». При этом продукцию комбината — творожки и кефиры — поставляют в школы и детские больницы.

Напомним, в халяль куриной грудке из Казани нашли ветеринарный препарат для свиней.