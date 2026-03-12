Ричмонд
Меньше доллара может быть стоимость проезда на LRT в Астане

Весной легкорельсовый транспорт запустят в полном режиме.

Источник: SPUTNIK

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Акимат Астаны опубликовал постановление городского маслихата на портале «Открытые НПА».

Согласно документу, стоимость проезда на LRT при наличной и безналичной оплате может составить 200 тенге ($0,40).

Льготы для горожан, которые существуют на данный момент в автобусах, сохраняются. Это пенсионеры, лица с инвалидностью, участники и ветераны Великой Отечественной войны и другие категории граждан.

«Освобождение от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта оказывается гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим в городе Астане. Основанием для освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта является оригинал электронной именной карты», — сообщил акимат.

Что касается провоза багажа на LRT, то акимат и маслихат опирались на закон «О транспорте в Республике Казахстан».

«Статьей 10 Закона установлено, на перевозку грузов, пассажиров, багажа и услуги, связанные с перевозками, в том числе при смешанных перевозках, устанавливаются свободные (договорные) тарифы, обеспечивающие деятельность перевозчиков и транспортных предприятий», — отмечается в постановлении.

Постановление «О некоторых вопросах тарифов на перевозку пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в городе Астане» будет на публичном обсуждении до 27 марта.

К слову, буквально недавно аким столицы Женис Касымбек заявил, что LRT запустят весной. Пока он проходит тестовый режим.