Казахстанец сильно подвел свою девушку, но она дала ему еще один шанс

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в учреждении средней безопасности ДУИС по области Абай осужденный, отбывавший наказание за кражу, был освобожден после отбытия срока лишения свободы.
35-летний житель области Жетісу прибыл в колонию для отбывания наказания сроком в три года. Находясь в местах лишения свободы, он активно участвовал в жизни учреждения, трудился в швейном цехе и старался переосмыслить свои ошибки. Во время беседы с сотрудниками мужчина поделился своей жизненной историей.
По его словам, до лишения свободы он жил в гражданском браке с девушкой младше его на пять лет. Сначала отношения складывались хорошо, пара строила планы на будущее и мечтала создать семью. Однако мужчина скрывал от возлюбленной свою зависимость от азартных игр.
«Я хорошо зарабатывал, но почти все деньги проигрывал. Она не понимала, почему при хорошей зарплате нам постоянно не хватает средств. Однажды, когда я снова проиграл зарплату и оказался в долгах, я совершил самый большой проступок, о котором до сих пор жалею. У моей девушки был небольшой бизнес, она хранила деньги дома. Я знал об этом и, не сказав ей ни слова, взял их, думая, что смогу отыграться и вернуть все на место. Но этого не произошло — я все проиграл. В один момент я лишил ее не только денег, но и доверия», — поделился мужчина.
После этого, говорит он, их отношения были разрушены, а вскоре он лишился свободы. Время, проведенное в колонии, заставило его многое переосмыслить.
«Каждый день я думал о том, как сильно подвел человека, который мне доверял. Больше всего было больно осознавать, что я разрушил нашу жизнь своими руками. Я много раз писал ей, звонил, просил хотя бы поговорить со мной. Иногда мне казалось, что она никогда меня не простит. Но я все равно надеялся. Когда я вышел за ворота учреждения и увидел ее, я просто не поверил своим глазам. Она стояла и ждала меня. В тот момент я понял, что получил шанс, который дается не каждому. У меня внутри все перевернулось, я почувствовал одновременно и радость, и огромную ответственность. Я сказал, что сделаю все, чтобы больше никогда не причинить ей боли и доказать, что могу жить честно», — утверждает осужденный.
Он поблагодарил сотрудников колонии за поддержку и за то, что помогли организовать эту встречу.
«Подобные встречи играют важную роль в процессе социальной адаптации осужденных. Главная задача уголовно-исполнительной системы — не только исполнение наказания, но и помощь человеку в осознании своих ошибок и возвращении к законопослушной жизни. Поддержка близких людей в такие моменты имеет большое значение. Когда человек чувствует, что его ждут и готовы дать шанс, это становится сильной мотивацией начать все заново и больше не возвращаться к прошлым ошибкам. Такие истории становятся примером того, что даже после серьезных жизненных ошибок человек способен изменить свою судьбу, если у него есть желание исправиться, и поддержка близких», — отметил заместитель начальника учреждения Нурблат Сапаргалиев.