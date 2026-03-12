Казахстанец сильно подвел свою девушку, но она дала ему еще один шанс

«Каждый день я думал о том, как сильно подвел человека, который мне доверял. Больше всего было больно осознавать, что я разрушил нашу жизнь своими руками. Я много раз писал ей, звонил, просил хотя бы поговорить со мной. Иногда мне казалось, что она никогда меня не простит. Но я все равно надеялся. Когда я вышел за ворота учреждения и увидел ее, я просто не поверил своим глазам. Она стояла и ждала меня. В тот момент я понял, что получил шанс, который дается не каждому. У меня внутри все перевернулось, я почувствовал одновременно и радость, и огромную ответственность. Я сказал, что сделаю все, чтобы больше никогда не причинить ей боли и доказать, что могу жить честно», — утверждает осужденный.