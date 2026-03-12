В Казахстане будут мониторить Интернет-пространство и привлекать к ответственности за противоправный контент

при наличии признаков уголовного правонарушения принимает меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством РК; при отсутствии признаков уголовного правонарушения направляет материалы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности; при выявлении в сетях телекоммуникаций материалов, запрещенных или иным образом ограниченных к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами РК, направляет в уполномоченный орган в области масс-медиа уведомление через информационную систему для принятия мер по их дальнейшей блокировке.