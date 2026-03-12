Ричмонд
В Казахстане будут мониторить Интернет-пространство и привлекать к ответственности за противоправный контент

Агентство по финансовому мониторингу разработало Правила проведения мониторинга информационного пространства по выявлению противоправного контента, в том числе в сети Интернет, с принятием мер по его блокировке, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Мониторинг проводится путем анализа информации, размещенной в открытых источниках, включая:

интернет-ресурсы; социальные сети; мессенджеры; средства массовой информации; иные информационно-коммуникационные платформы.

Правила также предусматривают принятие мер по ограничению доступа к противоправному контенту.

Так, в случае установления факта размещения противоправного контента уполномоченный орган по финансовому мониторингу в пределах своей компетенции:

при наличии признаков уголовного правонарушения принимает меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством РК; при отсутствии признаков уголовного правонарушения направляет материалы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности; при выявлении в сетях телекоммуникаций материалов, запрещенных или иным образом ограниченных к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами РК, направляет в уполномоченный орган в области масс-медиа уведомление через информационную систему для принятия мер по их дальнейшей блокировке.

Предусмотрено, что при направлении уведомления уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает заполнение требуемых в информационной системе данных в полном объеме: законность и обоснованность, сведений вносимых информационную систему, скриншоты выявленных материалов, подтверждающих их противоправность.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 марта.

Что считается противоправным контентом в РК:

Призывы к насилию, массовым беспорядкам и разжигание розни. Распространение фейков, создающих опасность. Публикация личной переписки, фото или видео без согласия человека. Унижение чести и достоинства. Порнография, особенно с участием несовершеннолетних, или незаконное использование личности. Деятельность иностранных журналистов без регистрации.