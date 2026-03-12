Ричмонд
Беспрозванных подписал постановление о введении дополнительной меры поддержки для участников СВО

Теперь бойцам компенсируют расходы на твердое топливо и его доставку до дома.

Губернатор Калининградской области подписал постановление о введении дополнительной меры соцподдержки для участников СВО. Теперь бойцы и их семьи могут оформить компенсацию расходов на оплату твердого топлива, а также транспортных услуг для его доставки.

Как рассказал Алексей Беспрозванных, в региональном бюджете 2026 года предусмотрено на это 10 миллионов рублей, но финансирование, при необходимости, может быть увеличено.

Размер выплаты составляет 50% от стоимости купленного топлива в пределах норм, установленных органами местного самоуправления.

Обратиться за компенсацией может как сам участник СВО, так и проживающие вместе с ним члены семьи.

Заявление подавать в Центр соцподдержки населения, позднее появится возможность сделать это через МФЦ или портал «Госуслуги».

Подробную информацию можно узнать по номеру 8−800−201−39−00 (добавочный "3).