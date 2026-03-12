Беспрозванных подписал постановление о введении дополнительной меры поддержки для участников СВО

Губернатор Калининградской области подписал постановление о введении дополнительной меры соцподдержки для участников СВО. Теперь бойцы и их семьи могут оформить компенсацию расходов на оплату твердого топлива, а также транспортных услуг для его доставки.
Как рассказал Алексей Беспрозванных, в региональном бюджете 2026 года предусмотрено на это 10 миллионов рублей, но финансирование, при необходимости, может быть увеличено.
Размер выплаты составляет 50% от стоимости купленного топлива в пределах норм, установленных органами местного самоуправления.
Обратиться за компенсацией может как сам участник СВО, так и проживающие вместе с ним члены семьи.
Заявление подавать в Центр соцподдержки населения, позднее появится возможность сделать это через МФЦ или портал «Госуслуги».
Подробную информацию можно узнать по номеру 8−800−201−39−00 (добавочный "3).