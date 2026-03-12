Ричмонд
Виновата ли соль в ямочности на одних и тех же участках дорог? «Горремавтодор Мингорисполкома» ответил

Заместитель генерального директора государственного производственного объединения «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар на пресс-конференции в Минске ответил на вопрос Smartpress.by. Мы спросили, влияет ли соль, которой обрабатывают дороги, на ямочность или другие дефекты одних и тех же участков дорог.

«Соли фактически никакого влияния на асфальтобетонное покрытие не оказывают. Они разрешены к применению, соответствуют нормативным требованиям», — заверил Ганчар, объяснив, что при россыпи соли дорожники соблюдают норму.

Если проблема регулярно появляется на одном и том же участке дороги, то в этом случае виноваты перепады температур. «Каждую зиму переход от положительной к отрицательной температуре влияет на состояние асфальтобетонного покрытия», — рассказал заместитель гендиректора «Горремавтодора Мингорисполкома».

По его словам, на участках, где часто появляются ямы, полностью меняют асфальтобетонное покрытие. Ганчар добавил, что за последние годы ямочность на улицах и дорогах Минска уменьшилась.