Виновата ли соль в ямочности на одних и тех же участках дорог? «Горремавтодор Мингорисполкома» ответил

«Соли фактически никакого влияния на асфальтобетонное покрытие не оказывают. Они разрешены к применению, соответствуют нормативным требованиям», — заверил Ганчар, объяснив, что при россыпи соли дорожники соблюдают норму.
Если проблема регулярно появляется на одном и том же участке дороги, то в этом случае виноваты перепады температур. «Каждую зиму переход от положительной к отрицательной температуре влияет на состояние асфальтобетонного покрытия», — рассказал заместитель гендиректора «Горремавтодора Мингорисполкома».
По его словам, на участках, где часто появляются ямы, полностью меняют асфальтобетонное покрытие. Ганчар добавил, что за последние годы ямочность на улицах и дорогах Минска уменьшилась.