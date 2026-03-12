Виновата ли соль в ямочности на одних и тех же участках дорог? «Горремавтодор Мингорисполкома» ответил

Заместитель генерального директора государственного производственного объединения «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар на пресс-конференции в Минске ответил на вопрос Smartpress.by. Мы спросили, влияет ли соль, которой обрабатывают дороги, на ямочность или другие дефекты одних и тех же участков дорог.