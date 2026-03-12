Калининградстат: инфляция замедляется, продукты подорожали на 1,5%, а доходы выросли на 17%

1,1% по сравнению с декабрём 2025-го. Продовольствие подорожало на 1,5% — это меньше, чем год назад (2%). Непродовольственные товары прибавили 0,7% (годом ранее было 0,5%). Услуги стали дороже на 1,1% (в январе 2025-го — 1,3%).
Базовый индекс цен (без учёта сезонных и административных факторов) разогнался до 0,6%, хотя в прошлом году был 1,2% — замедление очевидно.
Стоимость минимального набора товаров и услуг для сравнения покупательной способности достигла 27 896 рублей, прибавив за месяц 1%.
По итогам IV квартала 2025 года денежные доходы калининградцев составили 237,5 миллиарда рублей — плюс 12% к аналогичному периоду 2024-го. За весь 2025 год доходы выросли на 17,4% и достигли 780,2 миллиарда.
Основная часть ушла на покупки и услуги — 66,3% в четвёртом квартале и 80% за год в целом.