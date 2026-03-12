В Госдуме одобрили штрафы за нелегальный майнинг цифровой валюты

В качестве альтернативного наказания для должностных лиц во всех случаях предусмотрена дисквалификация на срок от года до двух лет. А для ИП и юрлиц допускается приостановка деятельности на срок до 90 дней. При повторных нарушениях штраф для граждан увеличивается до 1−1,5 миллиона рублей, для должностных лиц и ИП — до 3−5 миллионов, для юрлиц — до 5−10 миллионов.