В Госдуме одобрили штрафы за нелегальный майнинг цифровой валюты

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вводящего административную ответственность за нелегальный майнинг цифровой валюты, в том числе штрафы до 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в комитете.
Документ внесен председателями думских комитетов по энергетике, по безопасности и противодействию коррупции, по финансовому рынку, по строительству и ЖКХ Николаем Шульгиновым, Василием Пискаревым, Анатолием Аксаковым и Сергеем Пахомовым. Он разработан, чтобы поощрять обеление отрасли, не создавать преференций «серым» майнерам и не перегружать энергосистему страны, пояснял ранее Аксаков.
За майнинг цифровой валюты на территориях субъектов РФ, где это запрещено делать, устанавливается штраф для граждан в размере 100−150 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — 300−800 тысяч, для юрлиц — 1−2 миллиона рублей. А за майнинг без включения в реестр майнеров и с превышением лимита энергопотребления штраф для граждан составит также 100−150 тысяч рублей.
Непредоставление в Федеральную налоговую службу (ФНС) России информации о полученной в результате майнинга цифровой валюты и об адресе-идентификаторе повлечет штраф для граждан в размере 100−200 тысяч рублей, для должностных лиц — 200−300 тысяч, для ИП — 300−400 тысяч, для на юрлиц — 400−500 тысяч.
За майнинг цифровой валюты лицами, не имеющими на это права в соответствии с законом о цифровых финансовых активах, для должностных лиц предусмотрен штраф в 200−300 тысяч рублей, для ИП — 300−400 тысяч рублей, для юрлиц — 400−500 тысяч рублей.
В случае осуществления деятельности оператора майнинговой инфраструктуры не имеющими на это право лицами и за предоставление такой инфраструктуры ИП и юрлицам, не включенным в реестр майнеров или исключенным из него, должностные лица заплатят штраф в размере 200−300 тысяч рублей, ИП — 300−400 тысяч, юрлица — 400−500 тысяч.
Аналогичный штраф устанавливается и за нарушение порядка предоставления в ФНС заявления о внесении в реестр майнеров или операторов майнинговой инфраструктуры изменений или предоставление недостоверных сведений.
В качестве альтернативного наказания для должностных лиц во всех случаях предусмотрена дисквалификация на срок от года до двух лет. А для ИП и юрлиц допускается приостановка деятельности на срок до 90 дней. При повторных нарушениях штраф для граждан увеличивается до 1−1,5 миллиона рублей, для должностных лиц и ИП — до 3−5 миллионов, для юрлиц — до 5−10 миллионов.
Комитет по энергетике считает, что реализация этих норм «станет одной из эффективных мер по устранению нелегального майнинга, минимизации негативных последствий для бюджета и энергосистемы и стимулированию легализации майнинговой деятельности».
При этом комитет полагает необходимым дополнить законопроект нормой об ответственности за нарушение запрета на размещение майнинговой инфраструктуры или осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) в центрах обработки данных, расположенных на территории РФ и включенных в реестр таких центров.