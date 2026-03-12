Инфляция замедляется: продукты дорожают медленнее, доходы растут быстрее

В январе 2026 года потребительские цены в Калининградской области выросли на 1,1% по сравнению с декабрём. Инфляция замедлилась по сравнению с январем прошлого года, когда прирост составлял 1,4%. Продовольствие прибавило 1,5% — год назад этот показатель был выше (2%). Непродовольственные товары подорожали на 0,7% (в 2025-м — 0,5%). Услуги стали дороже на 1,1%, тогда как в начале прошлого года рост составлял 1,3%.
Базовый индекс цен (без учёта сезонных факторов) в январе 2026 года составил 100,6%, что заметно ниже прошлогодних 101,2%. Стоимость фиксированного набора товаров для сравнения покупательной способности достигла 27 896 рублей, увеличившись за месяц на 1% (год назад рост был вдвое выше — 2,2%).
В четвёртом квартале 2025 года денежные доходы жителей Калининградской области выросли на 12% и составили 237,5 миллиарда рублей. По итогам всего года доходы увеличились на 17,4% — до 780,2 миллиарда.
Основная часть средств (66,3% в четвёртом квартале и 80% за год) ушла на покупку товаров и оплату услуг, указывает Калининградстат.