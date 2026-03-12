Ричмонд
Нерабочий день в Ураза-байрам: как доказать свои права головному офису из другого региона

ГТИ Башкирии разъяснила, для всех ли Ураза-байрам является нерабочим днем.

Источник: Комсомольская правда

Следующая рабочая неделя в Башкирии будет короткой. Пятница, 20 марта, объявлена нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Ураза-байрам. Однако не все работодатели, особенно с головными офисами в других регионах, готовы признавать этот день выходным, ссылаясь на то, что в федеральной статье 112 ТК РФ региональных праздников нет.

В Гострудинспекции Башкирии разъяснили, что трудовые отношения регулируются не только Трудовым кодексом, но и законами субъектов РФ. Регионы вправе устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни. В Башкирии это закреплено законом «О праздничных и памятных днях», где Ураза-байрам является нерабочим праздничным днем.

Если обособленное подразделение находится в регионе с такими выходными, работодатель обязан их предоставить. Иначе ему грозит административная ответственность.

Оплата работы в этот день производится не менее чем в двойном размере либо по желанию сотрудника заменяется отгулом. Кроме того, 20 марта не входит в число календарных дней ежегодного отпуска — он продлевается на один день. А продолжительность работы в четверг, 19 марта, сокращается на час.

