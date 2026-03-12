Ричмонд
В Свердловской области власти начали слежку за детьми в соцсетях

Власти Свердловской области начали мониторить все аккаунты школьников в соцсетях на предмет деструктивного контента.

Об этом заявила замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Она отметила, что дети сидят в соцсетях по много часов каждый день. Но вместо того чтобы вернуть детей в реальный мир, власти заключили соглашение с неким «партнером», который занимается изучением молодежной среды, и теперь в автоматическом режиме мониторится 4,6 млн профилей, притом что в области чуть более 500 тыс. школьников. Если выявляется какой-то деструктивный контент или суицидальные мысли, то информация сразу же передается в школы и министерство образования, после чего начинают «работать с семьей».

По ее словам, это обосновывается необходимостью профилактики, а не наказания. Однако правовая сторона фактической слежки вызывает много вопросов.