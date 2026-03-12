Омичка получила условный срок за растрату средств ТСЖ на маркетплейсе

Омский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшей управляющей ТСЖ «Монолит-2010», признанной виновной в присвоении и растрате вверенных средств. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствием и судом установлено, что 39-летняя обвиняемая, используя служебное положение, в период с мая 2023 года по август 2024 года похитила у товарищества более 234 тысяч рублей. Привязав банковскую карту организации к личному кабинету на маркетплейсе, она оплачивала товары для личных нужд, в том числе парфюмерию, косметику, одежду, постельное белье и автозапчасти.
Кроме того, со счета ТСЖ были оплачены государственные пошлины за оформление заграничных паспортов для подсудимой и её несовершеннолетних детей, а также покупки в заведениях быстрого питания. Отдельным эпизодом стало заключение фиктивного договора с индивидуальным предпринимателем на ремонтные работы, которые фактически выполнили штатные сотрудники товарищества.
В судебном заседании подсудимая вину не признала, однако представленные доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. С осужденной в пользу товарищества взыскано более 222 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба. Решение Кировского районного суда Омска поддержано апелляционной инстанцией областного суда и вступило в законную силу.
