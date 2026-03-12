Омичка получила условный срок за растрату средств ТСЖ на маркетплейсе

Следствием и судом установлено, что 39-летняя обвиняемая, используя служебное положение, в период с мая 2023 года по август 2024 года похитила у товарищества более 234 тысяч рублей. Привязав банковскую карту организации к личному кабинету на маркетплейсе, она оплачивала товары для личных нужд, в том числе парфюмерию, косметику, одежду, постельное белье и автозапчасти.