Эксперт призвала работодателей софинансировать взносы россиян на пенсию

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Корпоративные пенсионные программы, при которых сотрудники добровольно будут делать взносы на будущую пенсию, а работодатели их софинансировать, необходимо развивать в России, заявила РИА Новости председатель совета директоров негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Галина Морозова.
«В России необходимо вводить корпоративные пенсионные программы, когда работник будет добровольно вносить взносы, а работодатель — их софинансировать», — сказала Морозова.
Она отметила, что такие механизмы помогают формировать долгосрочные сбережения и могут повысить уровень доходов граждан после выхода на пенсию.
По словам эксперта, без дополнительных стимулов ни компании, ни сотрудники обычно не формируют такие сбережения. В связи с этим развитие негосударственных пенсионных накоплений должно происходить через корпоративные программы с участием работодателей.
«При введении таких корпоративных программ, где работник сам платит, а работодатель софинансирует взносы в обязательном порядке, мы получим мощнейший толчок для развития пенсионной отрасли», — подчеркнула Морозова.