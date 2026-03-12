Ричмонд
Весенние каникулы продлятся 11 дней у школьников Казахстана

Астана. 12 марта. КазТАГ — Весенние каникулы у казахстанских школьников продлятся 11 дней — с 19 по 29 марта, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Источник: РИА "Новости"

«С 19 по 29 марта 2026 года казахстанские школьники будут находиться на весенних каникулах в течение 11 дней», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что в период каникул будет реализован комплекс мероприятий в рамках единой программы воспитания «Адал азамат», направленный на всестороннее развитие школьников.

Как уточняется, каждый день каникул будет связан с декадой «Наурызнама» и посвящен популяризации семейных ценностей и национальных традиций. Школьники примут участие в познавательных проектах по направлениям «Таза Қазақстан», «Еңбек адамы» и «Закон и порядок», а также присоединятся к традиционной акции «Час Земли».

В министерстве добавили, что особое внимание будет уделено вопросам безопасности детей. Совместно с родителями планируется проведение разъяснительной работы по дорожной и пожарной безопасности, а также по соблюдению мер предосторожности в киберпространстве.