Весенние каникулы продлятся 11 дней у школьников Казахстана

Как уточняется, каждый день каникул будет связан с декадой «Наурызнама» и посвящен популяризации семейных ценностей и национальных традиций. Школьники примут участие в познавательных проектах по направлениям «Таза Қазақстан», «Еңбек адамы» и «Закон и порядок», а также присоединятся к традиционной акции «Час Земли».