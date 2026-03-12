Чем займут казахстанских школьников на весенних каникулах, рассказали в Минпросвещения

На сайте Минпросвещения сообщили, что для казахстанских школьников разработали специальный комплекс мероприятий для полезного проведения свободного времени, рассчитанного на 11 каникулярных дней.
Программа направлена на всестороннее развитие личности в рамках единой программы воспитания «Адал азамат». «Каждый день каникул будет связан с декадой “Наурызнама” и посвящен популяризации семейных ценностей и национальных традиций», — рассказали в ведомстве.
Школьники примут участие в познавательных проектах по направлениям «Таза Қазақстан», «Еңбек адамы» и «Закон и порядок», а также присоединятся к традиционной акции «Час Земли», укрепляя свою гражданскую позицию.
В министерстве добавили, что особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей. Совместно с родителями планируется проведение комплексной разъяснительной работы по вопросам дорожной безопасности, пожарной безопасности и соблюдения мер предосторожности в киберпространстве.