Стало известно, от чего умерла слониха Преголя: сердце не выдержало возраста, воспаления и онкологии

56-м году жизни. Основной вердикт — острая сердечная недостаточность на фоне множества сопутствующих заболеваний.
Как рассказали в учреждении, результаты исследований тканей в местной и московской лабораториях выявили серьёзные изменения в организме животного. В сердце нашли признаки воспаления, аутоиммунных разрушений и дистрофии. Практически все внутренние органы — печень, почки, лёгкие, матка и яичники — оказались поражены возрастными изменениями, некоторые с признаками злокачественных образований.
«Износ внутренних органов в силу возраста, скрытые онкологические процессы, а также перенесённое воспаление пальцев — всё это исчерпало жизненные ресурсы организма, привело к ускоренному износу сердца и смерти Преголи», — резюмировали в зоопарке.