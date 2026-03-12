Стало известно, от чего умерла слониха Преголя: сердце не выдержало возраста, воспаления и онкологии

Как рассказали в учреждении, результаты исследований тканей в местной и московской лабораториях выявили серьёзные изменения в организме животного. В сердце нашли признаки воспаления, аутоиммунных разрушений и дистрофии. Практически все внутренние органы — печень, почки, лёгкие, матка и яичники — оказались поражены возрастными изменениями, некоторые с признаками злокачественных образований.