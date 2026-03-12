Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, от чего умерла слониха Преголя: сердце не выдержало возраста, воспаления и онкологии

В зоопарке Калининграда назвали окончательную причину смерти легендарной слонихи Преголи, которая ушла 6 февраля на.

Источник: Kaliningradnews

56-м году жизни. Основной вердикт — острая сердечная недостаточность на фоне множества сопутствующих заболеваний.

Как рассказали в учреждении, результаты исследований тканей в местной и московской лабораториях выявили серьёзные изменения в организме животного. В сердце нашли признаки воспаления, аутоиммунных разрушений и дистрофии. Практически все внутренние органы — печень, почки, лёгкие, матка и яичники — оказались поражены возрастными изменениями, некоторые с признаками злокачественных образований.

«Износ внутренних органов в силу возраста, скрытые онкологические процессы, а также перенесённое воспаление пальцев — всё это исчерпало жизненные ресурсы организма, привело к ускоренному износу сердца и смерти Преголи», — резюмировали в зоопарке.