Глава Донского минтранса прокомментировала возможность открытия аэропорта Платов

Минтранс обсуждает с авиакомпаниями первые маршруты.

Источник: Комсомольская правда

Тема открытия аэропорта Платов остается одной из самых «горячих». Вопрос о приблизительном начале работы воздушной гавани прозвучал на встрече министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой с представителями СМИ.

Глава Донского минтранса подчеркнула, что в Ростовской области закрыт не сам аэропорт, а воздушное пространство. Решение вопроса зависит от министерства обороны и министерства транспорта России, а также Росавиации.

— К сожалению, конкретики никакой, но безопасность превыше всего. Мы видим, как работает аэропорт в Краснодаре, который практически ежедневно закрывают. Стоит ли в такой ситуации рисковать?

По мнению спикера, лучше немного подождать, но гарантированно, стабильно и безопасно летать туда, куда будет необходимо.

— Мы со своей стороны отрабатываем с авиакомпаниями расчет субсидий, первые маршруты и другие вопросы.

