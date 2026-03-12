Глава Донского минтранса прокомментировала возможность открытия аэропорта Платов

Тема открытия аэропорта Платов остается одной из самых «горячих». Вопрос о приблизительном начале работы воздушной гавани прозвучал на встрече министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой с представителями СМИ.
Глава Донского минтранса подчеркнула, что в Ростовской области закрыт не сам аэропорт, а воздушное пространство. Решение вопроса зависит от министерства обороны и министерства транспорта России, а также Росавиации.
— К сожалению, конкретики никакой, но безопасность превыше всего. Мы видим, как работает аэропорт в Краснодаре, который практически ежедневно закрывают. Стоит ли в такой ситуации рисковать?
По мнению спикера, лучше немного подождать, но гарантированно, стабильно и безопасно летать туда, куда будет необходимо.
— Мы со своей стороны отрабатываем с авиакомпаниями расчет субсидий, первые маршруты и другие вопросы.
