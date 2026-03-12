Ричмонд
В Тегеране ответили на слова Трампа об уничтожении военно-морских сил Ирана

ТЕГЕРАН, 12 мар — РИА Новости. Иранские военно-морские силы по-прежнему действуют в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об уничтожении иранских кораблей, заявил высокопоставленный иранский военный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави.

Источник: Reuters

Трамп ранее заявил, что американские военные потопили уже 46 военных кораблей Ирана. Он также говорил, что американские войска почти полностью уничтожили минный флот Ирана за одну ночь.

«Трамп заявил, что ударил по военно-морских силам Ирана, уничтожив их. Однако если они уничтожены, то каким образом (иранские — ред.) ВМС смогли запустить четыре ракеты в сторону авианосца “Авраам Линкольн”, который в итоге “сбежал”?» — прокомментировал Сафави слова Трампа, его заявление приводит агентство ISNA.

При этом военный не уточнил состояния непосредственно иранского флота и военных кораблей.

Ранее в российских СМИ появилось видео, где, как утверждается, Корпус стражей исламской революции Ирана на фоне заявлений Трампа показал подземные хранилища с большим количеством быстроходных катеров, морских дронов и мин. Такое видео действительно публиковалось в иранских СМИ, но в январе 2025 года.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

