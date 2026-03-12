Ричмонд
«Кайрат» и «Актобе» обеспечили первый Sold Out нового сезона КПЛ

Прошли всего лишь сутки с начала старта продажи билетов на матч второго тура КПЛ-2026 между «Кайратом» и «Актобе», как в кассах Центрального стадиона их уже не оказалось, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Аншлаг на футбольное сражение между «Кайратом» и «Актобе» гарантирован, все билеты уже проданы. И это при том, что до старта этого поединка остается еще четыре дня.

Данная встреча второго тура Премьер-лиги состоится 16 марта на Центральном стадионе, начало в 19:00.

Это будет матч непримиримых и принципиальных соперников, которые ежегодно бьются только за «золото» чемпионата Казахстана, что конечно будет и в этот раз.

Оба коллектива сейчас находятся в списке лидеров турнирной таблицы нового сезона КПЛ, имея по три очка. «Актобе» на первом месте, а «Кайрат» на четвертой позиции, их разделяет только лучшие показатели западноказахстанской дружины.

7 марта «желто-черные» в стартовом туре ЧРК на выезде переиграли «Алтай» (1:0), а «красно-белые» в роли номинальных хозяев на «Туркестан Арене» не оставили шансов «Тобылу» (4:1).