«Кайрат» и «Актобе» обеспечили первый Sold Out нового сезона КПЛ

Аншлаг на футбольное сражение между «Кайратом» и «Актобе» гарантирован, все билеты уже проданы. И это при том, что до старта этого поединка остается еще четыре дня.
Данная встреча второго тура Премьер-лиги состоится 16 марта на Центральном стадионе, начало в 19:00.
Это будет матч непримиримых и принципиальных соперников, которые ежегодно бьются только за «золото» чемпионата Казахстана, что конечно будет и в этот раз.
Оба коллектива сейчас находятся в списке лидеров турнирной таблицы нового сезона КПЛ, имея по три очка. «Актобе» на первом месте, а «Кайрат» на четвертой позиции, их разделяет только лучшие показатели западноказахстанской дружины.
7 марта «желто-черные» в стартовом туре ЧРК на выезде переиграли «Алтай» (1:0), а «красно-белые» в роли номинальных хозяев на «Туркестан Арене» не оставили шансов «Тобылу» (4:1).