Продолжение строительства улицы Согласия в Калининграде оценили в 200 млн рублей

Власти хотят проложить дорогу от ДС «Янтарный» до Сусанина.

Продолжение строительства улицы Согласия в Калининграде оценили в 200 миллионов рублей. Постановление о выделении денег опубликовали на сайте администрации города.

Согласно документам, власти планируют проложить дорогу от ДС «Янтарный» до Сусанина. Общая протяжённость участка составляет 610 метров. Строительство планируют выполнять в два этапа.

Объект рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2030 году. Стоимость проекта в ценах соответствующих лет составляет 196,4 миллиона рублей.

Отметим, что первый этап строительства улицы Согласия в сторону Сусанина ввели в эксплуатацию в 2019 году. Власти прокладывали дорогу для связи жителей новых домов со школой на Рассветной.