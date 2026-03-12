Продолжение строительства улицы Согласия в Калининграде оценили в 200 млн рублей

Продолжение строительства улицы Согласия в Калининграде оценили в 200 миллионов рублей. Постановление о выделении денег опубликовали на сайте администрации города.
Согласно документам, власти планируют проложить дорогу от ДС «Янтарный» до Сусанина. Общая протяжённость участка составляет 610 метров. Строительство планируют выполнять в два этапа.
Объект рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2030 году. Стоимость проекта в ценах соответствующих лет составляет 196,4 миллиона рублей.
Отметим, что первый этап строительства улицы Согласия в сторону Сусанина ввели в эксплуатацию в 2019 году. Власти прокладывали дорогу для связи жителей новых домов со школой на Рассветной.