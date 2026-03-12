Ричмонд
В Казани суд закрыл бассейн детского аквацентра «Лягушонок» из-за нарушений

В частности, там не проверяли качество воды.

Источник: Комсомольская правда

По решению суда в Казани на 90 суток приостановлена работа детского аквацентра «Лягушонок» (ул. Мира, 45). Поводом для этого стали материалы внеплановой выездной проверки Роспотребнадзора, проведенной после жалоб граждан.

Специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Прежде всего, авиацентр с бассейном для детей в возрасте от 1 до 8лет разместили на первом этаже жилого дома. Также, например, в помещениях не контролировались параметры микроклимата, не проводились бактериологические исследования смывов с поверхностей и проверка качества воды в бассейне.