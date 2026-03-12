Олимпийцу и общественному деятелю Таганрога Давыду Ригерту исполняется 79 лет

Давыд Адамович родился в 1947 году в Казахстане. Путь в спорте он начал в 1964 году, когда переехал в Краснодарский край. После службы в армии состоялся новый переезд, на этот раз в Шахты, чтобы тренироваться под руководством легендарного советского тяжелоатлета Рудольфа Плюкфельдера.