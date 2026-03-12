Олимпийцу и общественному деятелю Таганрога Давыду Ригерту исполняется 79 лет

12 марта свое 79-летие отмечает спортсмен, тренер и общественный деятель, почетный гражданин Ростовской области и Таганрога — Давыд Ригерт. Об этом в соцсетях напомнила глава приморского города Светлана Камбулова.
— Поздравляю Давыда Адамовича с Днем рождения. Он — гордость Таганрога, Ростовской области и всей России. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни, — написала Светлана Камбулова.
Давыд Адамович родился в 1947 году в Казахстане. Путь в спорте он начал в 1964 году, когда переехал в Краснодарский край. После службы в армии состоялся новый переезд, на этот раз в Шахты, чтобы тренироваться под руководством легендарного советского тяжелоатлета Рудольфа Плюкфельдера.
Давыд Ригерт в составе сборной команды Советского Союза по тяжелой атлетике установил 63 мировых рекорда, стал чемпионом XXI Олимпийских игр 1976 года в Монреале, шестикратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР в многоборье.
За годы тренерской деятельности профессионал подготовил множество спортсменов высокого класса.
В 1996 году Давыда Ригерта назначили директором таганрогской детско-юношеской школы олимпийского резерва № 7. В 1999 году в Таганроге начала работу «Академия тяжелой атлетики имени Д. А. Ригерта».
Кроме того, выдающийся спортсмен и тренер представлял интересы жителей Таганрога в городской думе, был депутатом четвертого (2004−2009) и пятого (2009−2014) созывов.
